Simdega News: कीचड़ भरी सड़क से ग्रामीणों का आवागमन ठप
Simdega News: कुरडेग, प्रतिनिधि। प्रखंड की गड़ियाजोर पंचायत अंतर्गत भाईमुंडा गांव के ग्रामीण इन दिनों कीचड़ भरी
Simdega News: कुरडेग, प्रतिनिधि। प्रखंड की गड़ियाजोर पंचायत अंतर्गत भाईमुंडा गांव के ग्रामीण इन दिनों कीचड़ भरी सड़क के कारण भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली करीब दो किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क लगातार हो रही बारिश के कारण पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो गई है। ऐसे में ग्रामीणों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर मवेशियों और ट्रैक्टरों के लगातार आवागमन से स्थिति और खराब हो गई है। सड़क जगह-जगह दलदल बन गई है, जिससे फिसलने का खतरा बना रहता है। वहीं झुनकाछापर से कालोम्बा जाने वाली करीब तीन किलोमीटर सड़क भी कीचड़ से पट गई है।
सड़क की बदहाल स्थिति के कारण कालोम्बा, डोड़ापानी, अंबाटोली समेत आसपास के कई गांवों का संपर्क लगभग कट गया है। वाहनों का परिचालन पूरी तरह ठप है। जिससे ग्रामीणों को बाजार, अस्पताल और अन्य जरूरी कार्यों के लिए आने-जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है।
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