Simdega News: सीएचसी में एक्स रे मशीन उपलब्ध कराने का मुददा उठा
Simdega News: विधायक सुदीप गुडिया ने बानो सीएचसी में एक्स रे मशीन उपलब्ध कराने की मांग विधानसभा सत्र में उठाई। सरकार ने बताया कि 15वें वित्त आयोग के तहत विभिन्न क्षमताओं के लिए निविदा निकाली गई है। विधायक ने कहा कि गरीब मरीजों को दूर न जाना पड़े, इसके लिए वह आवाज उठाते रहेंगे।
Simdega News: बानो, प्रतिनिधि।विधायक सुदीप गुडिया ने विस सत्र में बानो सीएचसी में एक्स रे मशीन उपलब्ध कराने का मुददा उठाया। सरकार के द्वारा बताया गया कि 15 वें वित्त आयोग के द्वारा 100 एमए, 300 एमए और 500 एमए क्षमता के लिए निविदा निकाली गई है। विधायक ने कहा कि इलाज और जांच के लिए गरीब एवं ग्रामीण मरीजों को अनावश्यक रूप से दूर न जाना पड़े,इसके लिए सदन के अंदर और क्षेत्र में लगातार आवाज उठाता रहूंगा। उन्होंने कहा कि जनता की जरूरतें ही उनकी प्राथमिकता हैं।-
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।