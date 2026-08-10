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Simdega News: गुमशुदा युवती को पुलिस ने किया सकुशल बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: ओड़गा ने 29 जुलाई से लापता एक युवती को सकुशल बरामद किया। युवती बिना किसी को बताए घर से चली गई थी। काफी खोजबीन के बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने ओड़िशा राज्य के जाजपुर से युवती को सुरक्षित वापस लाकर परिजनों को सौंप दिया।

Simdega News: गुमशुदा युवती को पुलिस ने किया सकुशल बरामद

Simdega News: जलडेगा, प्रतिनिधि।ओड़गा ने 29 जुलाई से लापता एक युवती को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने बताया कि युवती 29 जुलाई को बिना किसी को बताए घर से कहीं चली गई है। काफी खोजबीन के बावजूद रात्रि तक उसके घर वापस नहीं आने तथा उसके संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होने पर पुत्री की गुमशुदगी के संबंध में उक्त आवेदन दिया गया। इसके बाद ओड़गा ओपी प्रभारी एवं पुअनि जितेंद्र टुडू के नेतृत्व में पुलिस ने ओड़िशा राज्य के जाजपुर से युवती को सकुशल बरामद किया गया।-

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