Simdega News: गुमशुदा युवती को पुलिस ने किया सकुशल बरामद
Simdega News: ओड़गा ने 29 जुलाई से लापता एक युवती को सकुशल बरामद किया। युवती बिना किसी को बताए घर से चली गई थी। काफी खोजबीन के बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने ओड़िशा राज्य के जाजपुर से युवती को सुरक्षित वापस लाकर परिजनों को सौंप दिया।
Simdega News: जलडेगा, प्रतिनिधि।ओड़गा ने 29 जुलाई से लापता एक युवती को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने बताया कि युवती 29 जुलाई को बिना किसी को बताए घर से कहीं चली गई है। काफी खोजबीन के बावजूद रात्रि तक उसके घर वापस नहीं आने तथा उसके संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होने पर पुत्री की गुमशुदगी के संबंध में उक्त आवेदन दिया गया। इसके बाद ओड़गा ओपी प्रभारी एवं पुअनि जितेंद्र टुडू के नेतृत्व में पुलिस ने ओड़िशा राज्य के जाजपुर से युवती को सकुशल बरामद किया गया।-
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।