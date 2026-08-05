Simdega News: एक माह से लापती युवती परिजनों से मिली
Simdega News: पुलिस ने एक माह से लापता सरिता को सुरक्षित रूप से उसके परिवार को सौंप दिया है। उसने बताया कि शादी के बाद पति ने उसका सिम कार्ड ले लिया था। सरिता ने बानो से हटिया और फिर दिल्ली स्थित सहेली के पास जाने का फैसला किया। फेसबुक पर गुमशुदगी का समाचार देखने के बाद उसने घर लौटने का निर्णय लिया।
Simdega News: बानो, प्रतिनिधि। पुलिस ने एक माह से लापता युवती को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार परिजनों ने 17 जुलाई को थाना में आवेदन देकर बेटी के लापता होने की लिखित सूचना दी थी। इसी दौरान पता चला कि युवती की शादी जून माह में ही खूंटी रनिया निवसी सहदेव सिंह से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद पति ने उसका सिम कार्ड अपने पास रख लिया था और लगभग एक सप्ताह तक उससे कोई बातचीत नहीं की। युवती सरिता ने पुलिस को बताया कि 13 जुलाई को वह अपने पति के साथ बानो आई थी।
इसी दौरान वह अपनी मर्जी से चुपचाप बानो रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर हटिया पहुंची और वहां से दिल्ली में रहने वाली अपनी सहेली के पास चली गई। बाद में फेसबुक पर अपनी गुमशुदगी की खबर देखने के बाद उसने घर लौटने का निर्णय लिया। -
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।