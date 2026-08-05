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Simdega News: एक माह से लापती युवती परिजनों से मिली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: पुलिस ने एक माह से लापता सरिता को सुरक्षित रूप से उसके परिवार को सौंप दिया है। उसने बताया कि शादी के बाद पति ने उसका सिम कार्ड ले लिया था। सरिता ने बानो से हटिया और फिर दिल्ली स्थित सहेली के पास जाने का फैसला किया। फेसबुक पर गुमशुदगी का समाचार देखने के बाद उसने घर लौटने का निर्णय लिया।

Simdega News: एक माह से लापती युवती परिजनों से मिली

Simdega News: बानो, प्रतिनिधि। पुलिस ने एक माह से लापता युवती को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार परिजनों ने 17 जुलाई को थाना में आवेदन देकर बेटी के लापता होने की लिखित सूचना दी थी। इसी दौरान पता चला कि युवती की शादी जून माह में ही खूंटी रनिया निवसी सहदेव सिंह से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद पति ने उसका सिम कार्ड अपने पास रख लिया था और लगभग एक सप्ताह तक उससे कोई बातचीत नहीं की। युवती सरिता ने पुलिस को बताया कि 13 जुलाई को वह अपने पति के साथ बानो आई थी।

इसी दौरान वह अपनी मर्जी से चुपचाप बानो रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर हटिया पहुंची और वहां से दिल्ली में रहने वाली अपनी सहेली के पास चली गई। बाद में फेसबुक पर अपनी गुमशुदगी की खबर देखने के बाद उसने घर लौटने का निर्णय लिया। -

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