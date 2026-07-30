Simdega News: अनुशासन, भाईचारा और टीम भावना सिखाता है खेल: एसपी
Simdega News: प्रखंड के एसएस उवि मैदान में पांच दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल में जय सरना ने डोलडाड़ी को 1-0 से हराया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि एसपी श्रीकांत एस खोटरे ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। विजेता टीम को 15000 और उप विजेता को 10000 रुपए का पुरस्कार दिया गया।
Simdega News: बानो, प्रतिनिधि। प्रखंड के एसएस उवि मैदान में भगवान बिरसा मुंडा व थाना के तत्वावधान मे आयोजित पांच दिवसीय शहीद थाना प्रभारी विद्यापति सिंह एवं शहीद जवान तुराम विरूली की स्मृति में फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन किया गया।
फाइनल मैच
फाइनल मैच डोलडाड़ी बनाम जय सरना फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया। जिसमें जय सरना की टीम ट्राइब्रकेर मे 1-0 से विजयी रही। इससे पूर्व फाइनल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में एसपी श्रीकांत एस खोटरे उपस्थित थे। एसपी एवं अन्य पुलिस अधिकारियों ने शहीद थाना प्रभारी विद्यापति सिंह एवं शहीद जवान तुराम विरूली के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया।
स्वागत गीत
इसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने मधुर स्वागत गीत प्रस्तुत कर मुख्य अतिथियों एवं पुलिस अधिकारियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। एसपी ने कहा कि खेल केवल जीत-हार का माध्यम नहीं बल्कि अनुशासन, भाईचारा, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की।
पुरस्कार वितरण
मौके पर विजेता टीम को 15000 रु नगद राशि, कप उप विजेता टीम को 10000 रुपए, कप दिया गया। मैन आफ द सीरीज जय सरना की नितिश लकडा को दिया गया। मौके पर जिप सदस्य बिरजो कंडुलना, इंपेक्टर भिखारी राम, बीडीओ सह सीओ नईमुद्दीन अंसारी, थाना प्रभारी श्याम नंदन सिंह, मुखिया विश्वनाथ बड़ाइक, कमला बड़ाइक, जगदीश बागे, तनवीर हुसैन आदि उपस्थत थे।
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