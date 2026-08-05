Simdega News: मलेरिया के रोकथाम को चलाएं व्यापक जागरूकता अभियान: डीसी
Simdega News: सिमडेगा में मलेरिया के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए डीसी कंचन सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में मलेरिया की स्थिति की जानकारी दी गई और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। सर्पदंश के मामलों में झाड़-फूंक से बचने तथा अस्पताल जाने की सलाह दी गई।
Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। जिले में मलेरिया के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए डीसी कंचन सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया की स्थिति एवं प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी दी गई।
मलेरिया की स्थिति
सीएस डॉ सुंदर मोहन सामाद ने बताया कि बानो एवं जलडेगा प्रखंड में मलेरिया के अधिक मामले सामने आ रहे हैं। मौके पर डीसी ने मलेरिया की रोकथाम के लिए जिलेभर में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने लोगों को रात में सोते समय अनिवार्य रूप से मच्छरदानी का प्रयोग करने, आसपास साफ-सफाई रखने तथा मलेरिया के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने के लिए जागरूक करने को कहा। उन्होंने स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, निजी हॉस्टल, प्रशिक्षण संस्थानों सहित अन्य शैक्षणिक परिसरों में भी जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जलजमाव वाले स्थानों को चिह्नित कर पानी जमा नहीं होने देने तथा आवश्यकतानुसार ब्लीचिंग पाउडर आदि का छिड़काव कराने को कहा। शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों में नियमित फॉगिंग कराने का भी निर्देश दिया गया। वहीं सीएस को हिंदी एवं सादरी भाषा में जागरूकता सामग्री और वीडियो क्लिप तैयार कर सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया। सहयोग विलेज, ओल्ड एज होम सहित अन्य संस्थानों में भी मलेरिया जांच एवं जागरूकता अभियान चलाने को कहा।
सर्पदंश से बचाव
बैठक में सर्पदंश से बचाव को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि सांप काटने के बाद झाड़-फूंक में समय गंवाने से मरीज की जान खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने ओझा-गुणी एवं झाड़-फूंक करने वाले व्यक्तियों को चिह्नित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। ताकि सर्पदंश के患者 समय पर अस्पताल पहुंचकर उपचार प्राप्त कर सकें। बैठक में डीईओ मिथिलेश केरकेट्टा, डीएसडब्ल्यू सूरजमुनी कुमारी, डॉ आनंद खाखा, डॉ अध्ययन शरण आदि उपस्थित थे।
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