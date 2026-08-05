Simdega News: मलेरिया के रोकथाम को चलाएं व्यापक जागरूकता अभियान: डीसी

मलेरिया की स्थिति

सीएस डॉ सुंदर मोहन सामाद ने बताया कि बानो एवं जलडेगा प्रखंड में मलेरिया के अधिक मामले सामने आ रहे हैं। मौके पर डीसी ने मलेरिया की रोकथाम के लिए जिलेभर में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने लोगों को रात में सोते समय अनिवार्य रूप से मच्छरदानी का प्रयोग करने, आसपास साफ-सफाई रखने तथा मलेरिया के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने के लिए जागरूक करने को कहा। उन्होंने स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, निजी हॉस्टल, प्रशिक्षण संस्थानों सहित अन्य शैक्षणिक परिसरों में भी जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जलजमाव वाले स्थानों को चिह्नित कर पानी जमा नहीं होने देने तथा आवश्यकतानुसार ब्लीचिंग पाउडर आदि का छिड़काव कराने को कहा। शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों में नियमित फॉगिंग कराने का भी निर्देश दिया गया। वहीं सीएस को हिंदी एवं सादरी भाषा में जागरूकता सामग्री और वीडियो क्लिप तैयार कर सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया। सहयोग विलेज, ओल्ड एज होम सहित अन्य संस्थानों में भी मलेरिया जांच एवं जागरूकता अभियान चलाने को कहा।