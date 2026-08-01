Simdega News: स्व शिबू सोरेन की पहली पुणयतिथि पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय

Simdega News: सिमडेगा में झामुमो जिलाध्यक्ष अनिल कंडुलना की बैठक में स्व गुरुजी शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि के आयोजन पर चर्चा की गई। 04 अगस्त को सभी प्रखंडों में श्रद्धांजलि सभा और कार्यक्रम होंगे। सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गईं, और गुरुजी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया।

Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। झामुमो जिलाध्यक्ष अनिल कंडुलना की अध्यक्षता में शनिवार को परिसदन भवन में बैठक हुई। बैठक में स्व गुरुजी शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि के सफल आयोजन पर चर्चा की गई।

बैठक के मुख्य निर्णय बैठक में जिले के पदाधिकारियों, प्रखंड अध्यक्षों एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 04 अगस्त को जिले के सभी प्रखंडों में स्व गुरुजी शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि सभा एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही उनके संघर्ष, त्याग और झारखंड आंदोलन में दिए गए ऐतिहासिक योगदान को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा, तैयारियों एवं विभिन्न जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा करते हुए सभी प्रखंडों के पदाधिकारियों को आवश्यक दायित्व सौंपे गए।

गुरुजी का महत्व जिलाध्यक्ष ने कहा गुरुजी शिबू सोरेन केवल एक नेता नहीं, बल्कि झारखंड की अस्मिता, संघर्ष और स्वाभिमान के प्रतीक थे। उनके बताए मार्ग पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनकी प्रथम पुण्यतिथि को पूरे जिले में गरिमापूर्ण एवं ऐतिहासिक रूप से मनाया जाएगा और उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। जिला सचिव शफीक खान ने कहा कि गुरुजी का संपूर्ण जीवन गरीबों, आदिवासियों, मूलवासियों, किसानों और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित रहा।

नई पीढ़ी को जागरूक करना उनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से नई पीढ़ी को उनके संघर्ष और विचारों से अवगत कराया जाएगा। सभी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटेंगे। मौके पर रोस प्रतिमा सोरेंग, बिरजो कंडुलना, फ़िरोज़ अली सहित अन्य पदधारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे。