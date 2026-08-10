Simdega News: जल, जंगल और जमीन हमारी आत्मा, इस पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं: विधायक
Simdega News: विश्व आदिवासी दिवस पर सिमडेगा में दिखी जनजातीय संस्कृति की भव्य झलक, भाषा-संस्कृति और विरासत बचाने का लिया संकल्प
Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में रविवार को झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पहुंचने वाले सभी अतिथियों का पारंपरिक तरीके से खजूर पत्ते से बने मुकूट पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान मैदान परिसर में बने अखाड़ा में बाबूलाल पहान की अगुवाई में सभी अतिथियों ने पूजन किया। इसके बाद पीडीजे राजीव कुमार सिंहा, विधायक भूषण बाड़ा, विधायक विक्सल कोंगाड़ी, डीसी कंचन सिंह आदि ने संयुक्त रुप से दीप जलाकर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। मौके पर लोगों ने भाषा, संस्कृति, जल-जंगल-जमीन और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में करीब 20 नृत्य दलों ने जनजातीय नृत्य, गीत और संगीत की प्रस्तुति दी। खड़िया, मुंडारी और उरांव भाषाओं में प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया। घोंचोटोली के बच्चों की झारखंडी गीत पर प्रस्तुति को भी खूब सराहना मिली। मौके पर कई लोगों के बीच परिसंपतियों का भी वितरण किया गया। अपने संबोधन में विधायक भूषण बाड़ा ने कहा कि जल, जंगल और जमीन केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, आदिवासी समाज की आत्मा और पहचान हैं। हमारी माटी पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदिवासी समाज किसी से दया की भीख नहीं मांगता, अपना हक लेना और अपनी माटी की रक्षा करना जानता है। विधायक ने कहा कि सिमडेगा की ऐतिहासिक माटी वीरों की भूमि रही है। विश्व आदिवासी दिवस केवल त्योहार मनाने का अवसर नहीं बल्कि अपने अस्तित्व, स्वाभिमान, संस्कृति और जड़ों को याद करने का दिन है। धरती आबा बिरसा मुंडा, सिद्धू-कान्हू, चांद-भैरव, फूलो-झानो, तेलंगा खड़िया, थॉमस सोरेंग और परमवीर अल्बर्ट एक्का जैसे वीरों के बलिदान से प्रेरणा लेकर समाज को अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहने की जरूरत है। विधायक ने आदविस्यों से शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज को धर्म, जाति और आपसी मतभेदों में बांटने की कोशिशों से सतर्क रहना होगा। कार्यक्रम में एसपी श्रीकांत एस खोटरे, डीएफओ शांशक शेखर सिंह, डीडीसी दीपांकर चौधरी, जिप अध्यक्ष रोस प्रतिमा सोरेंग, डीडीसी दीपांकर चौधरी, एसडीओ सुमंत तिर्की, डीपीओरओ पलटु महतो, डीटीओ संजय बखला, नप अध्यक्ष ओलिवर लकड़ा, उपाध्यक्ष दीपक रिंकू, जोसिमा खाखा, सीओ मो इम्तियाज आदि शामिल थे। कार्यक्रम के बाद विभिन्न आदिवासी संगठनों ने पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के साथ शहर में जुलूस निकाला.
प्रकृति के साथ संतुलित जीवन की सीख देता आदिवासी जीवन दर्शन
डीसी कंचन सिंह ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस केवल उत्सव नहीं बल्कि आदिवासी समाज के प्रकृति से गहरे संबंध और जल-जंगल-जमीन के संरक्षण की परंपरा को समझने का अवसर है। आदिवासी जीवन दर्शन पूरी दुनिया को प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने की सीख देता है। उन्होंने कहा कि संस्कृति को केवल मंच तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि उसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जिले में धुमकुरिया भवन, पारंपरिक वाद्य यंत्रों का वितरण, सरना-मसना स्थलों की घेराबंदी और सरहुल पूजा के लिए सामग्री जैसी पहल की जा रही है। उन्होंने स्थानीय हुनर को रोजगार से जोड़ने पर भी जोर दिया.
सामूहिकता आदिवासी समाज की सबसे बड़ी ताकत
विधायक विक्सल कोंगाड़ी ने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान उसकी भाषा, संस्कृति, परंपरा और सामूहिक जीवन पद्धति से है। जल, जंगल और जमीन से समाज का अस्तित्व जुड़ा है। उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा और पारंपरिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत बताई। विधायक ने कहा कि नई पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा के साथ अपनी मातृभाषा भी सिखानी होगी। भाषा केवल बातचीत का माध्यम नहीं बल्कि समाज की पहचान, इतिहास और संस्कृति की आत्मा है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को अपनी भाषा और पूर्वजों के संघर्ष की जानकारी देने की अपील की.
फोटो
पी8- सिमडेगा में रविवार को कार्यक्रम में मंचासीन पीडीजे, दोनों विधायक, डीसी सहित अन्य
पी9- सिमडेगा में रविवार को सांस्कृतिक नाच प्रस्तुत करते कलाकार
पी10- सिमडेगा में रविवार को मंच की ओर जाते अतिथिगण
पी11- सिमडेगा में रविवार को प्रतिभावान खिलाड़ी को सम्मानित करते पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा
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