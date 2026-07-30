Simdega News: झामुमो जिला समिति की बैठक कल
Simdega News: झामुमो जिला समिति की बैठक 1 अगस्त को दोपहर 11 बजे परिसदन भवन में होगी। बैठक में 4 अगस्त को दिशोमguru वीर शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि मनाने पर चर्चा की जाएगी। पार्टी सचिव शफीक खान ने सभी सदस्यों से समय पर उपस्थित रहने की अपील की है।
Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। झामुमो जिला समिति की बैठक एक अगस्त को दिन के 11 बजे से परिसदन भवन में आयोजित की गई है। पार्टी जिला सचिव शफीक खान ने बताया कि बैठक में चार अगस्त को दिशोम गुरु स्व. वीर शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि मनाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने पार्टी के सभी सदस्यों से निर्धारित समय पर उपस्थित रहने का आग्रह किया है। -
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