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Simdega News: जनप्रतिनिधियों ने किया कई बूथो का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: बानो प्रखंड में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। प्रखंड अध्यक्ष मो. रफीक अंसारी ने मतदाता सूची की स्थिति का जायजा लिया और उपस्थित मतदाताओं से अपील की कि वे अपने नाम की जांच करें। उन्होंने त्रुटियों के सुधार के लिए समय पर प्रक्रिया अपनाने का महत्व बताया।

Simdega News: जनप्रतिनिधियों ने किया कई बूथो का निरीक्षण

Simdega News: बानो, प्रतिनिधि। विशेष गहन पुनरीक्षण प्रारूप प्रकाशन के तहत बानो प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। प्रखंड अध्यक्ष मो. रफीक अंसारी ने बूथों का निरीक्षण कर मतदाता सूची की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने उपस्थित मतदाताओं से सभी मतदाता अपने-अपने मतदान केंद्र (बूथ) पर जाकर प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि, नाम छूटने, स्थानांतरण अथवा अन्य कोई समस्या हो तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय रहते उसका सुधार कराने की बात कही। -

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