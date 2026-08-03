Simdega News: लाइसेंस लेकर ही मीट एवं चिकन दुकान संचालित करने का निर्देश
Simdega News: सिमडेगा में, डीसी के निर्देश पर शहरी क्षेत्रों में मीट और चिकन दुकानों की संयुक्त जाँच की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने और वैध लाइसेंस लेने की सलाह दी। अवशेषों को गलत स्थान पर फेंकने से बचते हुए, उचित दिशा-निर्देश भी दिए गए।
Simdega News: सिमडेगा,जिला प्रतिनिधि। डीसी के निर्देश पर शहरी क्षेत्रों में मीट एवं चिकन दुकानों में नगर परिषद एवं खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा संयुक्त जाँच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान मीट एवं चिकन दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए, नगर परिषद् से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेते हुए, वैध खाद्य सुरक्षा लाइसेंस लेने तथा मानकों को पूर्ण रूप से पालन करने का सख्त निर्देश दिया गया। साथ ही हिदायत दी कि मांस के अवशेष पदार्थ को यत्र तत्र ना फेंके जिसे गंभीर बीमारी संक्रमण से बचा जा सके। अधिकारियो ने बिना वैध खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के नहीं करने की चेतावनी देते हुए कहा कि आदेश का पालन नहीं करने पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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