Simdega News: बालक व बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय

Simdega News: प्रतिनिधि, ठेठईटांगर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित प्रखण्ड स्तरीय बालक व बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख विपिन पंकज मिंज ने की। बैठक में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बालक व बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजित करने का निर्णय लिया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रति टीम इंट्री फीस 11 सौ रुपए निर्धारित किया गया है। इंट्री करने की अंतिम तिथि चार अगसत तक निर्धारित की गई है। फाइनल मैच 15, अगस्त को खेला जाएगा। विजेता व उपविजेता दोनों टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। बैठक में मो कयूम, मो मुमताज आलम, विक्रम कुमार, सिंहासन डुंगडुंग, सुजीत केरकेट्टा, मो हाशिम, मो राजा,वसीम अकरम, मो इमरान, संजय प्रसाद, तहसीन नवाज, अवेश अख्तर के अलावा अन्य सदस्य उपस्थित थे।-