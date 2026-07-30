Simdega News: बालक व बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय
Simdega News: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बालक और बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता की बैठक हुई। प्रमुख विपिन पंकज मिंज की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रतियोगिता का आयोजन तय किया गया। हर टीम के लिए इंट्री फीस 1100 रुपए होगी, और अंतिम तारीख 4 अगस्त है। फाइनल मैच 15 अगस्त को खेला जाएगा।
Simdega News: प्रतिनिधि, ठेठईटांगर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित प्रखण्ड स्तरीय बालक व बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख विपिन पंकज मिंज ने की। बैठक में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बालक व बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजित करने का निर्णय लिया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रति टीम इंट्री फीस 11 सौ रुपए निर्धारित किया गया है। इंट्री करने की अंतिम तिथि चार अगसत तक निर्धारित की गई है। फाइनल मैच 15, अगस्त को खेला जाएगा। विजेता व उपविजेता दोनों टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। बैठक में मो कयूम, मो मुमताज आलम, विक्रम कुमार, सिंहासन डुंगडुंग, सुजीत केरकेट्टा, मो हाशिम, मो राजा,वसीम अकरम, मो इमरान, संजय प्रसाद, तहसीन नवाज, अवेश अख्तर के अलावा अन्य सदस्य उपस्थित थे।-
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।