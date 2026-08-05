Simdega News: पशुपालन सेवाओं का हुआ विस्तार, जिले को मिले 6 नए पशु चिकित्सक
Simdega News: सिमडेगा जिले में पशुपालन विभाग की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया गया है। नए पशु चिकित्सालयों की स्थापना, विभिन्न प्रखंडों में मॉडल पशु चिकित्सालयों का निर्माण और नए पशु चिकित्सकों की नियुक्ति से पशुपालकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मोबाइल वेटरिनरी यूनिट और हेल्पलाइन नंबर 1962 से गांवों में भी इलाज की सुविधा मिलेगी।
Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। जिले में पशुपालन विभाग की स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ किया गया है।
नई पशु चिकित्सालयों की स्थापना
प्रभारी जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. नवीन कुमार आर्य, जिन्होंने हाल ही में डॉ. सिपिरियन गुड़िया से प्रभार ग्रहण किया है उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय सेवा पुनर्गठन, पद चिन्हीकरण एवं पद समपरिवर्तन के तहत जिले में पशु चिकित्सा संस्थानों का पुनर्गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित पशु शल्य चिकित्सालय के अतिरिक्त अब दो पशु चिकित्सकों वाला मॉडल पशु चिकित्सालय स्थापित किया गया है। वहीं बानो, कुरडेग और कोलेबिरा प्रखंडों में भी मॉडल पशु चिकित्सालय बनाए गए हैं।
नए चिकित्सकों की पदस्थापना
इसके अलावा ठेठटांगर, बोलबा और जलडेगा में उत्क्रमित पशु चिकित्सालय तथा बीरू, सेवई और किनकेल में प्राथमिक पशु चिकित्सा केंद्र का गठन किया गया है। डॉ. आर्य ने बताया कि राज्य स्तर पर विभागीय स्थापना समिति की बैठक के बाद इन संस्थानों में करीब छह नए पशु चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है। इससे जिले के पशुपालकों को बेहतर और समय पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
मोबाइल वेटरिनरी यूनिट
उन्होंने यह भी कहा कि पहले की तरह जिले के सभी प्रखंडों में मोबाइल वेटरिनरी यूनिट के माध्यम से पशुओं का इलाज जारी रहेगा। पशुपालक हेल्पलाइन नंबर 1962 पर कॉल कर अपने घर पर ही पशु चिकित्सा सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इससे दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पशुपालकों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो रही है।
सामान्य प्रश्न
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