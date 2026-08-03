Simdega News: मनपसंद सब्जी नहीं मिलने पर पति ने कीटनाशक खाकर की खुदकुशी
Simdega News: लम्बोई गांव में एक पति ने मामूली विवाद के बाद कीटनाशक का सेवन कर जान दी। गोविंद गोंड शराब के प्रभाव में घर लौटा और पत्नी द्वारा परोसी गई सब्जी पर नाराज होकर झगड़ा किया। आवेश में आकर उसने जहरीला पदार्थ निगल लिया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।
Simdega News: जलडेगा, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के लम्बोई गांव में मामूली सी बात से नाराज होकर एक पति ने कटीनाशक खाकर जान दे दी। बताया गया कि लम्बोई निवासी गोविंद गोंड सोमवार को शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पहुंचा था। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से खाना परोसने को कहा। जब पत्नी ने खाना लगाया, तो थाली में परोसी गई सब्जी उसे पसंद नहीं आई। इसी बात को लेकर गोविंद उग्र हो गया और उसने गुस्से में आकर खाने की सब्जी को फेंक दिया व अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा। विवाद बढ़ने पर आवेश में आकर गोविंद ने घर में रखा जहरीला कीटनाशक पदार्थ निगल लिया।
कुछ ही देर में उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और वह तड़पने लगा। यह देख परिजनों ने आनन-फानन में गोविंद को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। हालांकि तब तक जहर का असर पूरे शरीर में फैल चुका था। अस्पताल में प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने सदर अस्पताल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। -
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।