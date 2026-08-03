Simdega News: विस सत्र में आवाज उठाने के लिए ऐप के जरिए आम जनता से मांगे सुझाव

Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। झारखंड विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में इस बार एक नया और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा। पहली बार आम जनता द्वारा सीधे दिए गए सुझावों और जनसमस्याओं को विधानसभा के पटल पर उठाने की तैयारी की जा रही है। सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा ने अपने आधिकारिक 'भूषण बाड़ा मोबाइल ऐप' में एक नया फीचर जोड़कर आम नागरिकों से सीधे सुझाव आमंत्रित किए हैं। विधायक ने बताया कि अक्सर देखा जाता है कि क्षेत्र के नागरिकों के पास अपने इलाके के विकास और समस्याओं के समाधान को लेकर कई बेहतरीन विचार होते हैं। आम जनता हमेशा चाहती है कि उनकी गंभीर और जायज समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचें। लेकिन किसी उचित प्लेटफॉर्म या माध्यम की सुविधा न होने के कारण उनका यह सपना हमेशा अधूरा ही रह जाता है। इसी दूरी को मिटाने के लिए अपने मोबाइल ऐप में 'सुझाव दें' का नया फीचर शामिल किया गया है। इसके जरिय अब सिमडेगा का कोई भी नागरिक घर बैठे अपने स्मार्टफोन से सीधा सुझाव विधायक तक पहुंचा सकता है। विधायक ने कहा कि यदि प्राप्त सुझाव पसंद आता है और जनहित से संबंधित होता है, तो उसे आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा। साथ ही यदि कोई सुझाव सिमडेगा के विकास, लोगों के रोजगार एवं कृषि सुधार से संबंधित है, तो उस सुझाव पर अमल करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा。