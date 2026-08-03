Simdega News: तीन दिनों से हाथियों का आतंक, कई घरों को किया क्षतिग्रस्त
Simdega News: बांसजोर प्रखंड के घोड़ाखोरी, कादोपानी, तरगा और उरते पंचायत के कई गांवों में पिछले तीन दिनों से हाथियों का आतंक बना हुआ है। ग्रामीणों ने घरों और फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया। इस स्थिति से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।
Simdega News: बांसजोर, प्रतिनिधि। बांसजोर प्रखंड के घोड़ाखोरी, कादोपानी, तरगा एवं उरते पंचायत के कई गांवों में पिछले तीन दिनों से हाथियों का आतंक जारी है। ग्रामीणों के अनुसार 16-17 की संख्या में हाथियों का झुंड लगातार गांवों में घुसकर घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। शनिवार की शाम हाथियों का झुंड घोड़ाखोरी गांव पहुंचा। जहां ग्रामीणों ने मशाल, टॉर्च और पारंपरिक हथियारों के सहारे उन्हें जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया। इस दौरान कादोपानी निवासी फ्रांसिस डुंगडुंग के घर को हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया और घर में रखा चावल व अन्य खाद्यान्न खा गए।
रविवार शाम यही झुंड तरगा गांव पहुंचा और गांव निवासी दीनबंधु सिंह, बिरांति सिंह, प्रशांत सिंह और बैसाखू सिंह के घरों को नुकसान पहुंचाने के साथ हाइब्रिड धान की फसल भी रौंद दी। उरते पंचायत निवासी प्यारी टोपनो, तेलानी डांग और नीमी बारला के घरों को भी हाथी ने क्षतिग्रस्त कर खाद्यान्न नष्ट कर दिया। ग्रामीण रातभर जागकर निगरानी करने को मजबूर हैं।-
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