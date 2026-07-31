Simdega News: कैलेंडर तैयार कर नियमित रुप से करें रक्तदान शिविर: डीसी

Simdega News: सिमडेगा में डीसी कंचन सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई। इसमें रक्तदान जागरूकता, गुणवत्ता आश्वासन, परिवार नियोजन और किशोर स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति का समीक्षा की गई। निर्णय लिया गया कि नियमित रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारना प्रशासन की प्राथमिकता है।

Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। डीसी कंचन सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न समितियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में रक्तदान जागरूकता एवं पर्यवेक्षण समिति, जिला गुणवत्ता आश्वासन समिति, परिवार नियोजन कार्यक्रम, जिला किशोर स्वास्थ्य समिति तथा मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

रक्तदान जागरूकता बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले में माहवार रक्तदान कैलेंडर तैयार कर नियमित रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। ताकि जरूरतमंद मरीजों के लिए पर्याप्त रक्त उपलब्ध हो सके। जिला गुणवत्ता आश्वासन समिति की समीक्षा के दौरान डीसी ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणन दिलाने की दिशा में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह कम से कम 10 स्वास्थ्य संस्थानों का चयन कर ऑनलाइन आवेदन किया जाए। परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा में बानो और बोलबा प्रखंड की उपलब्धि लक्ष्य के अनुरूप नहीं मिलने पर सुधारात्मक कदम उठाने और विशेष शिविर लगाकर लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए गए।

किशोर स्वास्थ्य योजना वहीं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पीयर एजुकेटर की नियमित बैठक एवं प्रशिक्षण, विद्यालयों में साप्ताहिक आयरन की गोली का वितरण तथा किशोर स्वास्थ्य से जुड़े 16 विषयों पर नियमित कक्षाएं संचालित करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के तहत डीसी ने सदर अस्पताल सहित जिले के सभी सीएचसी की मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण के लिए प्राक्कलन तैयार कर शीघ्र राज्य सरकार को भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। बैठक में डीडीसी दीपांकर चौधरी, सीएस डॉ. सुंदर मोहन सामाद सहित कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे。