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Simdega News: प्रखंड स्तरीय ऑस्टियोआर्थराइटिस आयुष शिविर का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: ठेठईटांगर में प्रखंड स्तरीय ऑस्टियोआर्थराइटिस आयुष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में 65 ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें जोड़ों के दर्द और हड्डियों की समस्याओं पर चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। सभी को निशुल्क आयुष दवाएं वितरित की गईं। डॉ. मनोज कुमार ने नियमित योग और संतुलित जीवनशैली अपनाने का सुझाव दिया।

Simdega News: प्रखंड स्तरीय ऑस्टियोआर्थराइटिस आयुष शिविर का आयोजन

Simdega News: ठेठईटांगर, प्रतिनिधि। प्रखंड मुख्यालय के समीप मंगलवार को प्रखंड स्तरीय ऑस्टियोआर्थराइटिस आयुष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आसपास के लगभग 65 ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई। जांच के दौरान मरीजों को जोड़ों के दर्द, गठिया एवं हड्डियों से संबंधित समस्याओं के बारे में चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। साथ ही सभी लाभुकों के बीच निशुल्क आयुष दवाओं का वितरण किया गया। शिविर में आयुष चिकित्सक डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि समय पर जांच, नियमित योगाभ्यास और संतुलित जीवनशैली अपनाकर ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याओं से काफी हद तक बचाव किया जा सकता है। -

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