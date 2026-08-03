Simdega News: सड़क दुर्घटना में युवक गंभीर रूप से घायल
Simdega News: कुरडेग के खालीजोर निर्मला हाई स्कूल के पास एक युवक सुमित मिंज गंभीर रूप से घायल हो गया। सुमित मिंज अपनी स्कूटी से लौटते समय दुर्घटना का शिकार हुआ। उनकी स्कूटी अनियंत्रित होकर एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। पुलिस ने उन्हें सीएचसी पहुँचाया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया।
Simdega News: कुरडेग, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के खालीजोर निर्मला हाई स्कूल के समीप सोमवार को हुए सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान खिंडा बथानटोली निवासी सुमित मिंज के रूप में हुई है। सुमित मिंज अपनी स्कूटी से किसी कार्य से खालीजोर गए थे। वापस लौटने के दौरान निर्मला हाई स्कूल के पास उनकी स्कूटी अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगभग 10 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में युवक को गंभीर अंदरूनी चोटें आईं। घटना के बाद पुलिस ने युवक को सीएचसी पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया।
-
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।