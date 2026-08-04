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Simdega News: किसानो के बीच नि:शुल्क मंग बीज का वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: कुरडेग में प्रखंड कृषि विभाग ने 150 किसानों को 600 किलो मूंग बीज का निःशुल्क वितरण किया। प्रत्येक किसान को चार किलो बीज दिए गए, जिसका उद्देश्य दलहन फसलों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना और उनकी आय बढ़ाना है।

Simdega News: किसानो के बीच नि:शुल्क मंग बीज का वितरण

Simdega News: कुरडेग, प्रतिनिधि। प्रखंड कार्यालय परिसर में मंगलवार को प्रखंड कृषि विभाग द्वारा किसानों के बीच निःशुल्क मूंग बीज का वितरण किया गया। प्रभारी कृषि पदाधिकारी सुरेन्द्र बड़ाईक ने बताया कि प्रखंड में 150 किसानों के बीच 600 किलोग्राम मूंग बीज का वितरण किया गया।जिसमें प्रत्येक किसान को चार किलोग्राम मूंग बीज निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। उन्होंने बताया कि बीज वितरण का उद्देश्य किसानों को दलहन फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आय बढ़ाने में सहयोग करना है। -

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