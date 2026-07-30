Simdega News: सिमडेगा सदर अस्पताल हुआ हाई टेक, होगा हर तरह का ऑपरेशन
Simdega News: सिमडेगा सदर अस्पताल में बुधवार को हाई टेक ऑपरेशन थियेटर, एक्स रे और आधुनिक लैब का उद्घाटन हुआ। यह सुविधाएं आदिवासी जिले के लोगों को महंगे इलाज के लिए अन्य शहरों में जाने से रोकेंगी। सीएसआर के तहत दो करोड़ रुपये के मेडिकल उपकरण अस्पताल को दिए गए हैं, जिससे सभी ऑपरेशन मुफ्त होंगे।
Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। सदर अस्पताल में मिलेगा अब मुफ़्त हाई टेक इलाज। सदर अस्पताल में बुधवार को हाई टेक ऑपरेशन थियेटर, हाई टेक एक्स रे और आधुनिक लैब का उद्घाटन किया गया। आदिवासी बहुल जिले के लोगों को ऑपरेशन आदि के लिए दूसरे शहरों में जाकर महंगे इलाज नहीं करना पड़े। इसी उद्वेश्य से जिला प्रशासन के प्रयास से सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सीएसआर दो करोड़ मूल्य के मेडिकल उपकरण सिमडेगा सदर अस्पताल को दिए गए। जिसमें ऑपरेशन के लिए हाई टेक सीआर्म मशीन, लेप्रोस्कोपी, डिजिटल एक्स रे और आधुनिक लैब के मशीन शामिल है। इन सभी मशीनों का उद्घाटन आज डीसी सिमडेगा कंचन सिंह और सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक विजय रंजन सिंह ने संयुक्त रूप से किए।
इन मशीनों के लग जाने से अब सदर अस्पताल में हर तरह के ऑपरेशन निशुल्क किए जाएंगे। जिससे जिले के लोगों को का इलाज सिमडेगा में ही संभव हो जाएगा। मौके पर डीडीसी दीपांकर चौधरी, सीएस डॉ सुंदर मोहन सामाद, डीएस डॉ आनंद खाखा, डॉ सिलवंत एक्का, डॉ दुर्गा टुडू, विधायक प्रतिनिधि समी आलम सहित अन्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे।
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