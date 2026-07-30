Simdega News: सिमडेगा सदर अस्पताल हुआ हाई टेक, होगा हर तरह का ऑपरेशन

Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। सदर अस्पताल में मिलेगा अब मुफ़्त हाई टेक इलाज। सदर अस्पताल में बुधवार को हाई टेक ऑपरेशन थियेटर, हाई टेक एक्स रे और आधुनिक लैब का उद्घाटन किया गया। आदिवासी बहुल जिले के लोगों को ऑपरेशन आदि के लिए दूसरे शहरों में जाकर महंगे इलाज नहीं करना पड़े। इसी उद्वेश्य से जिला प्रशासन के प्रयास से सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सीएसआर दो करोड़ मूल्य के मेडिकल उपकरण सिमडेगा सदर अस्पताल को दिए गए। जिसमें ऑपरेशन के लिए हाई टेक सीआर्म मशीन, लेप्रोस्कोपी, डिजिटल एक्स रे और आधुनिक लैब के मशीन शामिल है। इन सभी मशीनों का उद्घाटन आज डीसी सिमडेगा कंचन सिंह और सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक विजय रंजन सिंह ने संयुक्त रूप से किए।