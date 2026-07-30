Simdega News: नि:शुल्क बकरी पालन एवं घरेलू विद्युत प्रशिक्षण एक से
Simdega News: सिमडेगा में आरएसईटी सभागार में 1 अगस्त से 12 दिवसीय नि:शुल्क बकरी पालन प्रशिक्षण शुरू होगा। इसमें आठवीं पास 18 से 45 वर्ष के लोग शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही, 1 अगस्त से 30 दिवसीय घरेलू विद्युत प्रशिक्षण का भी आयोजन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।
Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। आरएसईटी सभागार में एक अगस्त से 12 दिवसीय नि:शुल्क बकरी पालन प्रशिक्षण शुरु होगी। प्रशिक्षण में आठवीं पास 18 से 45 आयु वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावे एक अगस्त से ही तीस दिवसीय घरेलू विद्युत प्रशिक्षण का भी शुभारंभ किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में कम से आठवीं पास एवं 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु होनी चाहिए। जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 6200253764, 7004787632 पर संपर्क किया जा सकता है। -
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