Simdega News: अनुशासन, मेहनत और टीम भावना सिखाता है खेल: विधायक

Simdega News: कोलेबिरा, प्रतिनिधि। प्रखंड क्षेत्र के लचरागढ़ स्थित संत वियन्नी स्कूल मैदान में बालक व बालिका फुटबॉल व हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी व वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में लचरागढ़ पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर डीन रफायल केरकेट्टा, सहायक पुरोहित फादर यूजिन टोप्पो, फादर क्लेमेंट लकड़ा, फादर अल्बिनुस केरकेट्टा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। उद्घाटन मुकाबले में पुरुष वर्ग के हॉकी में संत दोमनिक और बांकी की टीम आमने-सामने हुई। रोमांचक मुकाबला ट्राई ब्रेकर तक पहुंचा। इसमें बांकी की टीम ने 1-0 गोल से जीत दर्ज की।

बालिका वर्ग की हॉकी में संत अन्ना लचरागढ़ और बांकी के बीच मुकाबला हुआ। ट्राई ब्रेकर में बांकी ने 4-2 से जीत हासिल की।वहीं फुटबॉल प्रतियोगिता में संत वियन्नी पारिस हॉस्टल और संत वियन्नी के बीच खेले गए मैच में संत वियन्नी ने 1-0 से विजय प्राप्त की। मौके पर विधायक विक्सल कोंगाड़ी ने कहा कि खेल अनुशासन, मेहनत और टीम भावना का प्रतीक है। खेल युवाओं को शारीरिक व मानसिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ उनके उज्ज्वल भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करता है। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का आह्वान किया। मौके पर विधायक प्रतिनिधि रावेल लकड़ा, ब्रदर विजय तिर्की, ब्रदर सुबोध कच्छप, ब्रदर देवनीश तिग्गा, ब्रदर जेवियर टेटे, ब्रदर कुलदीप कुजूर, सिस्टर अंजलिना मिंज, सिस्टर सुषमा तिग्गा, सिस्टर रेशमा डुंगडुंग, सुनील खड़िया, राकेश कोनगाड़ी, फुलकेरिया डांग, अमृत डुंगडुंग थे। प्रतियोगिता में रेफरी एवं अंपायर की जिम्मेदारी ओलिवर लुगुन, जगदीश स्वानसी, सुला मुंडू, विजय लकड़ा, जोहान होरो, मिस सिंटा मिंज एवं विल्सन लुगुन ने निभाई।