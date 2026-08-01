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Simdega News: सरस्वती शिशु विद्या मंदिर केतुंगाधाम में सावधिक परीक्षा तीन से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: प्रखंड के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पहली सावधिक परीक्षा तीन अगस्त से शुरू होगी। कक्षा अरुण, उदय, प्रभात और प्रथम की परीक्षा 3 से 6 अगस्त तक होगी। कक्षा द्वितीय से पंचम की परीक्षा 6 से 10 अगस्त तक और कक्षा षष्ठ से दशम की परीक्षा 4 से 10 अगस्त तक आयोजित की जाएगी।

Simdega News: सरस्वती शिशु विद्या मंदिर केतुंगाधाम में सावधिक परीक्षा तीन से

Simdega News: बानो, प्रतिनिधि। प्रखंड के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, केतुंगाधाम में प्रथम सावधिक परीक्षा का आयोजन तीन अगस्त से प्रारंभ होगा। कार्यक्रम के अनुसार कक्षा अरुण, उदय, प्रभात एवं प्रथम की परीक्षा 3 अगस्त से 6 अगस्त तक आयोजित होगी। इन कक्षाओं की परीक्षाएं प्रथम एवं द्वितीय पाली में ली जाएंगी। कक्षा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम की परीक्षा 6 अगस्त से 10 अगस्त तक चलेगी। इन कक्षाओं की परीक्षाएं भी दो पालियों में आयोजित होंगी। वहीं कक्षा षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम एवं दशम की प्रथम सावधिक परीक्षा 4 अगस्त से 10 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। इन सभी कक्षाओं की परीक्षा एक पाली में संपन्न होगी।

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