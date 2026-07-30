Simdega News: सड़क हादसे में एक महिला की मौत, दो घायल, एक की हालत गंभीर
Simdega News: सिमडेगा के ठेठईटांगर थाना क्षेत्र में एक कार और स्कूटी के बीच टक्कर में एक महिला की मौत हो गई। घटना में गीता देवी, एक बच्चा और अन्य महिला घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गीता देवी को मृत घोषित कर दिया गया। एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर हो गई है।
Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। ठेठईटांगर थाना क्षेत्र के टुकूपानी में गुरुवार की दोपहर बाद एक कार और स्कूटी में जोरदार टक्कर हुई। घटना में एक महिला की मौत हो गई। वहीं एक बच्चे सहित दो लोग घायल हो गए। बताया गया कि टापूडेगा निवासी गीता देवी स्कूटी से एक बच्चे और एक अन्य महिला को लेकर कोनमेजरा की तरफ जा रही थी। इसी क्रम में टुकुपानी के पास सिमडेगा से राउरकेला की तरफ जा रही तेज़ रफ्तार कार रोंग साइड जाकर स्कूटी को जोरदार टक्कर मारते हुए पेड़ से टकरा गई। घटना में स्कूटी सवार गीता देवी सहित बच्चे और एक अन्य महिला घायल हो गए।
घटना के बाद घायलों को स्थानीय लोगों के द्वारा सदर अस्पताल लाया गया। जहां डॉक्टर ने गीता देवी को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल बच्चे की भी हालत गंभीर बनी हुई है। जिसे रेफर कर दिया गया है। एक अन्य महिला को हल्की चोट लगी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
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