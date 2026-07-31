Simdega News: आदेशपाल को दी गई भावभीनी विदाई
Simdega News: प्रधानमंत्री श्री विद्यालय जलडेगा में जीवन मसीह गुड़िया के सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय के शिक्षकों और छात्रों ने उन्हें स्मृति-चिह्न और उपहार देकर सम्मानित किया। प्रधानाचार्य ने उनके समर्पण और कार्यशैली की सराहना की। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को भावुक बना दिया।
Simdega News: जलडेगा, प्रतिनिधि। पीएम श्री विद्यालय जलडेगा में विद्यालय के आदेशपाल जीवन मसीह गुड़िया के सेवानिवृत्त होने पर शुक्रवार को भावभीना विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर तथा स्मृति-चिह्न एवं उपहार भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान विद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने उनके लंबे और समर्पित सेवाकाल को याद करते हुए उनके उज्ज्वल एवं स्वस्थ भविष्य की कामना की। विद्यालय के प्रधानाचार्य सोमनाथ ने कहा कि जीवन मसीह गुड़िया ने वर्ष 2008 से विद्यालय में पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपनी सेवाएं दीं। उन्होंने हमेशा मृदुभाषी व्यवहार, अनुशासन और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया तथा विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान अर्जित किया।
उन्होंने कहा कि उनकी कार्यशैली और सादगी हमेशा सभी के लिए प्रेरणास्रोत रहेगी। समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर माहौल को भावुक और यादगार बना दिया। अंत में सभी ने जीवन मसीह गुड़िया के सुखद, स्वस्थ एवं मंगलमय जीवन की कामना करते हुए उन्हें विदाई दी। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सोमनाथ, निरंजन प्रसाद, शिनन्दन दुबे, सुशीला लकड़ा, बिंदु सोरेन सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
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