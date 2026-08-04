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Simdega News: कीटनाशक खाकर ग्रामीण ने की आत्महत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: लम्बोई ओहदार टोली निवासी गोविंद ने पारिवारिक झगड़े के कारण कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टर्माटम के लिए सिमडेगा सदर अस्पताल भेज दिया। मामला यूडी केस के तहत दर्ज कर जांच की जा रही है।

Simdega News: कीटनाशक खाकर ग्रामीण ने की आत्महत्या

Simdega News: जलडेगा, प्रतिनिधि।थाना क्षेत्र के लम्बोई ओहदार टोली निवासी गोविंद ने कीटनाशक खाकर आतमहत्या कर ली। बताया गया कि पारिवारिक झगड़ा होने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। सूचना के आलोक में पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर शव को पोस्टर्माटम के लिए सिमडेगा सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस यूडी केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। -

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