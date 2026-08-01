Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Simdega News: हर जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर मिले निःशुल्क कानूनी सहायता: सचिव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
Follow us on Google News
share

Simdega News: डालसा की सचिव मरियम हेमरोम ने केरसई, कुरडेग एवं बोलबा प्रखंड स्थित लीगल एंड क्लिनिकों का औचक निरीक्षण किया।

Simdega News: हर जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर मिले निःशुल्क कानूनी सहायता: सचिव

Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। डालसा की सचिव मरियम हेमरोम ने केरसई, कुरडेग एवं बोलबा प्रखंड स्थित लीगल एंड क्लिनिकों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्लिनिकों की कार्यप्रणाली,अभिलेखों के संधारण,आम लोगों को दी जा रही विधिक सहायता तथा जागरूकता गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के क्रम में सचिव केरसई प्रखंड की सुदूरवर्ती टैंसेर पूर्वी पंचायत स्थित लीगल एड क्लिनिक पहुंचीं। यह क्लिनिक विशेष रूप से क्षेत्र में निवास करने वाले आदिम जनजाति परिवारों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। उन्होंने क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाओं,पंजीकृत मामलों,लाभुकों को दी जा रही सहायता तथा पारा लीगल वालंटियरों की भूमिका की जानकारी ली।

सचिव ने बताया कि जिले के सभी लीगल एड क्लिनिकों का औचक निरीक्षण कर उनकी कार्यप्रणाली का मूल्यांकन किया जा रहा है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर और गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क कानूनी सहायता मिल रही है। उन्होंने कहा कि लीगल एड क्लिनिक ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को न्याय व्यवस्था से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। आर्थिक रूप से कमजोर,अनुसूचित जनजाति,महिलाएं,बच्चे,वरिष्ठ नागरिक तथा अन्य पात्र व्यक्तियों को यहां निःशुल्क कानूनी परामर्श एवं सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।