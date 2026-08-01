Simdega News: हर जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर मिले निःशुल्क कानूनी सहायता: सचिव
Simdega News: डालसा की सचिव मरियम हेमरोम ने केरसई, कुरडेग एवं बोलबा प्रखंड स्थित लीगल एंड क्लिनिकों का औचक निरीक्षण किया।
Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। डालसा की सचिव मरियम हेमरोम ने केरसई, कुरडेग एवं बोलबा प्रखंड स्थित लीगल एंड क्लिनिकों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्लिनिकों की कार्यप्रणाली,अभिलेखों के संधारण,आम लोगों को दी जा रही विधिक सहायता तथा जागरूकता गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के क्रम में सचिव केरसई प्रखंड की सुदूरवर्ती टैंसेर पूर्वी पंचायत स्थित लीगल एड क्लिनिक पहुंचीं। यह क्लिनिक विशेष रूप से क्षेत्र में निवास करने वाले आदिम जनजाति परिवारों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। उन्होंने क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाओं,पंजीकृत मामलों,लाभुकों को दी जा रही सहायता तथा पारा लीगल वालंटियरों की भूमिका की जानकारी ली।
सचिव ने बताया कि जिले के सभी लीगल एड क्लिनिकों का औचक निरीक्षण कर उनकी कार्यप्रणाली का मूल्यांकन किया जा रहा है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर और गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क कानूनी सहायता मिल रही है। उन्होंने कहा कि लीगल एड क्लिनिक ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को न्याय व्यवस्था से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। आर्थिक रूप से कमजोर,अनुसूचित जनजाति,महिलाएं,बच्चे,वरिष्ठ नागरिक तथा अन्य पात्र व्यक्तियों को यहां निःशुल्क कानूनी परामर्श एवं सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
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