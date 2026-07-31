Simdega News: डीएवी पब्लिक स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक को भावभीनी विदाई
Simdega News: डीएवी पब्लिक स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक कैलाश चंद्र नायक को विदाई दी गई, जिन्होंने छात्रों को मार्गदर्शन किया। प्राचार्य सुजय कुमार मिश्रा ने उनके योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि नायक के स्थापित आदर्श आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेंगे। शिक्षकों ने उनके यादगार पलों को साझा करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।
Simdega News: ठेठईटांगर, प्रतिनिधि। डीएवी पब्लिक के वरिष्ठ अंग्रेज़ी शिक्षक कैलाश चंद्र नायक के रिटायर्ड होने पर शुक्रवार को भावभीनी विदाई दी है। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में आयोजित विदाई समारोह में विद्यालय परिवार ने उन्हें भावभीनी विदाई देते हुए उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक योगदान को याद किया। समारोह को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्राचार्य सुजय कुमार मिश्रा ने कहा कि कैलाश नायक ने अपने लंबे शिक्षकीय जीवन में ज्ञान, अनुशासन, सरल स्वभाव एवं कर्तव्यनिष्ठा के माध्यम से हजारों विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा स्थापित आदर्श और मूल्य आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बने रहेंगे।
इस दौरान विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने उनके साथ बिताए गए यादगार पलों को साझा किया तथा उनके योगदान की सराहना करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुखमय एवं सक्रिय जीवन की शुभकामनाएँ दीं।
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