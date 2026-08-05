Simdega News: अवगा पोंडखेर गांव में हाथी का उत्पात कई घरों को किया क्षतिग्रस्त
Simdega News: बोलबा के पिड़ियापोंछ पंचायत में एक हाथी ने मंगलवार रात को उत्पात मचाया। हाथी ने एक घर को क्षतिग्रस्त किया और खाद्यान्न को नुकसान पहुँचाया। इसके अलावा, बलियाजोर के अन्य घरों को भी नुकसान हुआ। स्थानीय ग्रामीण प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
Simdega News: बोलबा, प्रतिनिधि। प्रखंड के पिड़ियापोंछ पंचायत अंतर्गत अवगा पोंडखेर बनटोली गांव में मंगलवार रात हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने तीर्थमुनी देवी के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया और घर में रखे धान, चावल, गेहूं, महुआ सहित अन्य खाद्यान्न को खा गया तथा नुकसान पहुंचाया। हाथी ने बलियाजोर के बगड़ेगा में पातरिक सोरेंग और मिखाईल डुंगडुंग के घर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित ग्रामीणों ने प्रखंड प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। -
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