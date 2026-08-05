Simdega News: व्रजपात की चपेट में आकर वृद्ध महिला घायल
Simdega News: रायका में एक वृद्ध महिला सबिना तिर्की व्रजपात की चपेट में आकर घायल हो गई। वह घर में बैठी थी, तभी तेज आंधी-तूफान और बारिश के साथ व्रजपात हुआ। परिजनों ने तुरंत उसे सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
Simdega News: बानो, प्रतिनिधि। प्रखंड के रायका मे व्रजपात की चपेट में आकर एक वृद्ध महिला घायल हो गई। बताया गया कि रायका निवासी सबिना तिर्की घर मे बैठी थी। इसी क्रम मे तेज आंधी तुफान बारिश के साथ व्रजपात हुई। जिसकी चपेट मे वृध्द महिला आ गयी। घटना के बाद परिजन उसे सीएचसी में भर्ती कराया। जहां चिकित्सक की देखेरेख में महिला का इलाज चल रहा है। -
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