Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Simdega News: व्रजपात की चपेट में आकर वृद्ध महिला घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
Follow us on Google News
share

Simdega News: रायका में एक वृद्ध महिला सबिना तिर्की व्रजपात की चपेट में आकर घायल हो गई। वह घर में बैठी थी, तभी तेज आंधी-तूफान और बारिश के साथ व्रजपात हुआ। परिजनों ने तुरंत उसे सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

Simdega News: व्रजपात की चपेट में आकर वृद्ध महिला घायल

Simdega News: बानो, प्रतिनिधि। प्रखंड के रायका मे व्रजपात की चपेट में आकर एक वृद्ध महिला घायल हो गई। बताया गया कि रायका निवासी सबिना तिर्की घर मे बैठी थी। इसी क्रम मे तेज आंधी तुफान बारिश के साथ व्रजपात हुई। जिसकी चपेट मे वृध्द महिला आ गयी। घटना के बाद परिजन उसे सीएचसी में भर्ती कराया। जहां चिकित्सक की देखेरेख में महिला का इलाज चल रहा है। -

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।