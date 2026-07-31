Simdega News: भटक रही असहाय वृद्ध महिला को परिजनों के सुपुर्द
Simdega News: सदर थाना क्षेत्र के खिजरी में एक वृद्ध महिला भटकते हुए मिली। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला के परिजनों से मिलवाने की कोशिश की। हालांकि, महिला अपनी पहचान और परिजनों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे सकीं। अंततः, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया।
Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। सदर थाना क्षेत्र के खिजरी में एक वृद्ध महिला के भटकते हुए होने की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए परिजनों से मिलवाया। वृद्ध महिला से उनकी पहचान, निवास स्थान एवं परिजनों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया, किन्तु वे अपनी पहचान अथवा परिजनों के संबंध में कोई स्पष्ट एवं संतोषजनक जानकारी देने में असमर्थ थीं। वृद्ध महिला की सुरक्षा एवं समुचित देखभाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एसपी के निर्देश पर सकुशल उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। -
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