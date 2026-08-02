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Simdega News: सर्पदंश से वृद्ध महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: प्रखंड के सरईजोर गांव में सर्पदंश से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। घटना शनिवार के रात की है। बताया गया कि 81 वर्षीय नान कुंवारी देवी को सांप काट लिया।

Simdega News: सर्पदंश से वृद्ध महिला की मौत

Simdega News: बोलबा। प्रखंड के सरईजोर गांव में सांप काटने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। घटना शनिवार की रात की है। बताया गया कि 81 वर्षीय नान कुंवारी देवी को सांप ने काट लिया। घटना के बाद परिजनों ने पीड़ित वृद्धा को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। सूचना के आलोक में पुलिस यूडी केस दर्ज करते हुए मामले की जांच में जुट गई है। -

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