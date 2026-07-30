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Simdega News: बीडीओ ने की स्कूलों में संचालित एमडीएम की समीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: गुरुवार को प्रखंड कार्यालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक बीडीओ डॉक्टर सुषमा आनंद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एमडीएम योजना की समीक्षा की गई और स्कूलों में खड़िया जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई के बारे में जानकारी दी गई। इस बैठक में बीपीओ निर्मला लिंडा और अन्य भी उपस्थित थे।

Simdega News: बीडीओ ने की स्कूलों में संचालित एमडीएम की समीक्षा

Simdega News: बोलबा, प्रतिनिधि। प्रखंड कार्यालय सभागार में गुरुवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक बीडीओ डॉक्टर सुषमा आनंद की अध्यक्षता में हुई। मौके पर बीडीओ ने स्कूलों में संचालित एमडीएम की समीक्षा की। वहीं विद्यालय में क्षेत्रीय भाषा जैसे खड़िया भाषा में भी पढ़ाई होने की जानकारी दी। मौके पर बीपीओ निर्मला लिंडा, बीआरपी सोनी देवी और फेडलिस कुल्लू आदि उपस्थित थे। -

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