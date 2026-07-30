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Simdega News: लर्निंग लाइसेंस एवं ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: कोलेबिरा में डीसी कंचन सिंह के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा लचरागढ़ में लर्निंग एवं ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 71 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिनमें से 64 को लर्निंग लाइसेंस जारी किया गया। सड़क सुरक्षा जागरूकता के तहत हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य किया गया।

Simdega News: लर्निंग लाइसेंस एवं ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन

Simdega News: कोलेबिरा, प्रतिनिधि। डीसी कंचन सिंह के निर्देश एवं परिवहन विभाग के द्वारा लचरागढ़ में लर्निंग लाइसेंस एवं ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 71 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया जिसमे 64 अभ्यर्थियों को लर्निंग लाइसेंस निर्गत किया गया। उनमें पांच महिला अभ्यर्थी शामिल रहीं। सात अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा में सफल नहीं हो सके। सड़क सुरक्षा जागरूकता के अंतर्गत शिविर के दौरान सभी अभ्यर्थियों एवं स्थानीय नागरिकों को हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य करार दिया गया। -

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