Simdega News: आंगनवाड़ी केंद्रों की पोषण सेवाओं, गतिविधियों की समीक्षा बैठक
Simdega News: सिमडेगा में डीडीसी दीपांकर चौधरी की अध्यक्षता में आंगनवाड़ी केंद्रों की सुविधाओं और पोषण सेवाओं की समीक्षा हेतु जिला स्तर की बैठक आयोजित की गई। सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं को निर्देश दिया गया कि वे अपने केंद्रों में सेवाओं को सुनिश्चित करें और सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार करें।
Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। डीडीसी दीपांकर चौधरी की अध्यक्षता में शनिवार को जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों की आधारभूत सुविधाओं, पोषण सेवाओं, गतिविधियों की समीक्षा की गई। बैठक में डीडीसी ने सभी महिला पर्यवेक्षिकाएँ अपने-अपने क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रतिदिन उपस्थिति, मॉर्निंग स्नैक, हॉट कुक्ड मील गतिविधियों का संचालन एक समान एवं नियमित रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही, सभी किराये के आंगनवाड़ी केंद्रों में बिजली, पेयजल एवं शौचालय की 100 प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। डीडीसी ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं पर्यवेक्षिकाओं को निर्देश दिया कि बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराने तथा आंगनवाड़ी केंद्रों की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया।
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