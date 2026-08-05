Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Simdega News: डीसी की अध्यक्षता में जिला योजना कार्य कारिणी समिति की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
Follow us on Google News
share

Simdega News: सिमडेगा में जिला योजना कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें 116 महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई। डीसी कंचन सिंह ने पेयजल, विद्यालय और सड़क निर्माण के लिए गांवों का चयन करने पर जोर दिया। बैठक में विभिन्न अधिकारियों ने भाग लिया और जनोपयोगी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की।

Simdega News: डीसी की अध्यक्षता में जिला योजना कार्य कारिणी समिति की बैठक

Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। डीसी कंचन सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को जिला योजना कार्यकारिणी से संबंधित योजनाओं के अनुमोदन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले की अत्यंत महत्वपूर्ण एवं जनोपयोगी योजनाओं के चयन, स्थलीय जांच तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में डीडीसी दीपांकर चौधरी, एनडीसी नरेश रजक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सूरज मुन्नी कुमारी, डीएओ माधुरी टोप्पो, जिला मत्स्य पदाधिकारी सीमा टोप्पो, डीएसई दीपक कुमार राम सहित विभिन्न कार्यकारिणी एजेंसियों के पदाधिकारी, जेई एवं अन्य उपस्थित थे। बैठक में पेयजल, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, सड़क एवं पुलिया से संबंधित कुल 116 योजनाओं के प्राप्त प्राक्कलनों की समीक्षा की गई।

उन्होंने कहा कि ऐसे गांवों का चयन किया जाए जहां पेयजल की गंभीर समस्या है तथा जनता दरबार में प्राप्त पेयजल संबंधी आवेदनों को भी योजना चयन में शामिल किया जाए। साथ ही ऐसे स्थानों पर सड़क निर्माण को प्राथमिकता दी जाए जहां एंबुलेंस तक नहीं पहुंच पाती। टूटी अथवा आवश्यक पुलिया का निर्माण कराया जाए, ताकि स्कूली बच्चों को नालों या पानी से होकर विद्यालय नहीं जाना पड़े।-

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।