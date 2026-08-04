Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Simdega News: जिप अध्यक्ष ने किया बस स्टैंड का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
Follow us on Google News
share

Simdega News: कोलेबिरा के जिला परिषद अध्यक्ष रोज प्रतिमा सोरेंग ने बस स्टैंड का निरीक्षण किया। 2.5 करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण चल रहा है। उन्होंने बरसात के कारण पानी जमा होने और मिट्टी कटाव की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। नए बस स्टैंड का उद्घाटन कार्य पूर्ण होने के बाद होगा।

Simdega News: जिप अध्यक्ष ने किया बस स्टैंड का निरीक्षण

Simdega News: कोलेबिरा,प्रतिनिधि। जिला परिषद अध्यक्ष रोज प्रतिमा सोरेंग ने जिला परिषद मद से निर्मित कोलेबिरा बस स्टैंड का निरीक्षण किया। बताया गया कि प्रखंड मुख्यालय में लगभग ढाई करोड़ रूपये की लागत से बस स्टैंड का निर्माण कराया गया है। केवल उद्घाटन करना कार्य बचा हुआ है। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने पाया कि बस स्टैंड प्रांगण में बरसात का पानी जमा हुआ है एवं बरसात के पानी के कारण मिट्टी कटाव हो गया है। इस पर जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि संवेदक को बस स्टैंड में पानी न जमे एवं गार्डवाल बनाने की बात बनाने का निर्देश दिया गया है।

ये भी पढ़ें:Jahanabad News: स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम के सभी नालों को आपस में जोड़ें

उन्होने कहा कि दोनों कार्य पूर्ण होने के बाद नए बस स्टैंड का उद्घाटन किया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।