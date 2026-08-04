Simdega News: जिप अध्यक्ष ने किया बस स्टैंड का निरीक्षण
Simdega News: कोलेबिरा के जिला परिषद अध्यक्ष रोज प्रतिमा सोरेंग ने बस स्टैंड का निरीक्षण किया। 2.5 करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण चल रहा है। उन्होंने बरसात के कारण पानी जमा होने और मिट्टी कटाव की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। नए बस स्टैंड का उद्घाटन कार्य पूर्ण होने के बाद होगा।
Simdega News: कोलेबिरा,प्रतिनिधि। जिला परिषद अध्यक्ष रोज प्रतिमा सोरेंग ने जिला परिषद मद से निर्मित कोलेबिरा बस स्टैंड का निरीक्षण किया। बताया गया कि प्रखंड मुख्यालय में लगभग ढाई करोड़ रूपये की लागत से बस स्टैंड का निर्माण कराया गया है। केवल उद्घाटन करना कार्य बचा हुआ है। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने पाया कि बस स्टैंड प्रांगण में बरसात का पानी जमा हुआ है एवं बरसात के पानी के कारण मिट्टी कटाव हो गया है। इस पर जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि संवेदक को बस स्टैंड में पानी न जमे एवं गार्डवाल बनाने की बात बनाने का निर्देश दिया गया है।
उन्होने कहा कि दोनों कार्य पूर्ण होने के बाद नए बस स्टैंड का उद्घाटन किया जाएगा।
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