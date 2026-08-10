Simdega News: आदिवासी दिवस पर नप के 150 कर्मियों को मिली बरसाती
Simdega News: सिमडेगा में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर समाजसेवी भरत प्रसाद ने 150 मजदूरों को बरसाती वितरण किया। भीषण बारिश के बीच कर्मियों ने खुश होकर बरसाती को स्वीकार किया। कार्यक्रम में एसडीपीओ धर्मदेव पासवान और नप अध्यक्ष ओलिवर लकड़ा मौजूद थे। समाजसेवी ने जरूरतमंद लोगों की सेवा को प्राथमिकता देते हुए बताया कि यह दिन मेहनतकश लोगों के साथ खड़े होने का है।
Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि।
कार्यक्रम का आयोजन
विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर समाजसेवी सह सब्जी व्यापारी भरत प्रसाद के पहल पर नप के 150 मजदूरों एवं कर्मियों के बीच बरसाती का वितरण किया गया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच बरसाती मिलने से सफाईकर्मियों और अन्य कर्मियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीपीओ धर्मदेव पासवान तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में नप अध्यक्ष ओलिवर लकड़ा मौजूद थे। मौके पर अतिथियों ने कहा कि बारिश हो या धूप, नप के सफाईकर्मी और अन्य कर्मी शहर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखने में लगातार जुटे रहते हैं। जब पूरा शहर बारिश से बचने के लिए घरों में रहता है, तब यही कर्मी सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसे मेहनतकश कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
भरत प्रसाद का संदेश
समाजसेवी भरत प्रसाद ने कहा कि जरूरतमंद और मेहनतकश लोगों की सेवा करना ही सच्ची मानव सेवा है। उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं बल्कि समाज के उन लोगों के साथ खड़े होने का भी दिन है, जो अपनी मेहनत से शहर और समाज को बेहतर बनाने में योगदान दे रहे हैं। लगातार बारिश को देखते हुए कर्मियों की परेशानी को समझते हुए बरसाती उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इस दौरान कर्मियों के लिए गरमा-गरम पकौड़ी और जलपान की भी व्यवस्था की गई।
फोटो का विवरण
फोटो
पी15- सिमडेगा में रविवार को कर्मियों के बीच एसडीपीओ धर्मदेव पासवान व नप अध्यक्ष ओलिवर लकड़ा
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