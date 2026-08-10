Simdega News: आदिवासी दिवस पर नप के 150 कर्मियों को मिली बरसाती

कार्यक्रम का आयोजन

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर समाजसेवी सह सब्जी व्यापारी भरत प्रसाद के पहल पर नप के 150 मजदूरों एवं कर्मियों के बीच बरसाती का वितरण किया गया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच बरसाती मिलने से सफाईकर्मियों और अन्य कर्मियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीपीओ धर्मदेव पासवान तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में नप अध्यक्ष ओलिवर लकड़ा मौजूद थे। मौके पर अतिथियों ने कहा कि बारिश हो या धूप, नप के सफाईकर्मी और अन्य कर्मी शहर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखने में लगातार जुटे रहते हैं। जब पूरा शहर बारिश से बचने के लिए घरों में रहता है, तब यही कर्मी सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसे मेहनतकश कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।