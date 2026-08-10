Simdega News: दीपक ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में मारी बाजी

Simdega News: सिमडेगा के दीपक कुमार नायक ने संघ लोक सेवा आयोग की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा में 289वां स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। दीपक की इस सफलता से परिवार और जिले में खुशी का माहौल है। उनके अनुशासन और मेहनत से अन्य युवाओं को प्रेरणा मिलेगी।

Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि।

जिले के सामटोली निवासी दीपक कुमार नायक ने संघ लोक सेवा आयोग की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा में सफलता हासिल कर सिमडेगा का नाम रोशन किया है। दीपक ने परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 289वां स्थान प्राप्त किया है। उनकी सफलता से परिवार के साथ-साथ पूरे जिले में खुशी का माहौल है।

दीपक का परिवार दीपक सामटोली निवासी शिक्षक दुखु नायक के पुत्र हैं। जबकि उनकी माता उर्मिला देवी गृहिणी हैं। दीपक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी पब्लिक स्कूल सिमडेगा से प्राप्त की। वर्ष 2015 में उन्होंने संत मेरीज इंटर कॉलेज सिमडेगा से विज्ञान विषय में इंटर की परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण की। इसके बाद दीपक संत जेवियर्स कॉलेज रांची से गणित प्रतिष्ठा में स्नातक की पढ़ाई प्रथम श्रेणी से पूरी की।

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। लगातार मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण के बल पर उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा में सफलता हासिल की। दीपक की इस उपलब्धि को सिमडेगा के लिए गौरव का विषय माना जा रहा है। उनकी सफलता से जिले के युवाओं को भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रेरणा मिलेगी। उनकी सफलता पर विधायक भूषण बाड़ा, विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी सहित कई शुभचिंतकों ने दीपक को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

फोटो

पी2- दीपक कुमार नायक

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