Simdega News: वाद-विवाद प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने तर्क और वक्तृत्व से जीता दिल

Simdega News: हिलव्यू पब्लिक स्कूल सिमडेगा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए अंतर-कक्षा वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। कक्षा 7 और 8 के विद्यार्थियों ने समसामयिक विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में तार्किक सोच, आत्मविश्वास और संवाद कौशल विकसित करना था।

Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। हिलव्यू पब्लिक स्कूल सिमडेगा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, तार्किक चिंतन, आत्मविश्वास और प्रभावशाली वक्तृत्व कला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अंतर-कक्षा वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कक्षा 7 एवं 8 के विद्यार्थियों ने समसामयिक विषयों पर अपने तार्किक एवं प्रभावशाली विचार प्रस्तुत कर अपनी बौद्धिक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।

प्रतियोगिता के विषय प्रतियोगिता विद्यालय में विद्यार्थियों को मोबाइल फोन लाने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं तथा क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) शिक्षकों का स्थान ले सकती है विषय पर आयोजित किया गया। मौके पर प्रतिभागियों ने दोनों विषयों पर पक्ष और विपक्ष में प्रभावशाली तर्क रखते हुए अपनी विषयगत समझ, आत्मविश्वास और मंच संचालन क्षमता का परिचय दिया। इस दौरान स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अनुशासन और सीखने का उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के सफल संचालन में वरिष्ठ शिक्षक विनोद पाठक, अंजलि शांडिल्य, श्रीकुमार एवं अमित प्रधान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रतियोगिता का मूल्यांकन प्रतियोगिता का मूल्यांकन सौरव रोशन एवं रश्मि कुमारी ने किया। जबकि मंच संचालन कुमार हनी ने किया। विद्यालय के निदेशक समुद्रगुप्त ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं है बल्कि विद्यार्थियों में तार्किक सोच, नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना भी है। उन्होंने कहा कि वाद-विवाद जैसी प्रतियोगिताएं बच्चों को अपने विचार निर्भीकता और शालीनता के साथ रखने का अवसर देती हैं। जिससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। प्रधानाचार्या पुनम मिलिंद ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में प्रभावी अभिव्यक्ति, तर्कपूर्ण सोच और आत्मविश्वास सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है。