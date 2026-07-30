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Simdega News: जनता दरबार में डीसी ने सुनी ग्रामीणों की फरियाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: सिमडेगा में डीसी कंचन सिंह ने जनता दरबार का आयोजन किया। ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं और मांगों के आवेदन दिए। डीसी ने समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबन्धित विभाग के अधिकारियों को त्वरित समाधान के लिए निर्देश दिए। कार्यक्रम में कन्यादान योजना, छात्रवृत्ति, आवास योजना आदि के आवेदन प्राप्त हुए।

Simdega News: जनता दरबार में डीसी ने सुनी ग्रामीणों की फरियाद

Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। डीसी कंचन सिंह ने समाहरणालय परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। डीसी ने सभी आवेदकों से सीधे संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और प्रत्येक मामले की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। जनता दरबार में कन्यादान योजना का लाभ दिलाने, टेंट हाउस द्वारा किए गए कार्यों का लंबित भुगतान कराने, पुलिया एवं पीसीसी पथ निर्माण, लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान, अनुकंपा नियुक्ति, अबुआ आवास योजना का लाभ, मानदेय भुगतान, प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य में मजदूरी भुगतान, स्थानांतरण एवं अन्य जनहित से जुड़े विषयों पर आवेदन प्राप्त हुए।

डीसी ने सभी मामलों के त्वरित एवं पारदर्शी निष्पादन के लिए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जनता दरबार के दौरान एसी गिरिजा शंकर महतो सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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