Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Simdega News: खिलाड़ियों ने क्लस्टर स्तरीय खेल प्रतियोगिता में लहराया परचम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
Follow us on Google News
share

Simdega News: सिमडेगा के डीएवी खिलाड़ियों ने टाटा डीएवी घाटोटांड़ और डीएवी पब्लिक स्कूल, गुमला में आयोजित क्लस्टर स्तरीय खेल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने कुल 57 पदक जीते, जिसमें 28 स्वर्ण, 18 रजत और 11 कांस्य शामिल हैं। विद्यालय के प्राचार्य ने इस उपलब्धि पर बधाई दी है।

Simdega News: खिलाड़ियों ने क्लस्टर स्तरीय खेल प्रतियोगिता में लहराया परचम

Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। डीएवी के खिलाड़ियों ने क्लस्टर स्तरीय खेल प्रतियोगिता में परचम लहराया है।टाटा डीएवी घाटोटांड़ तथा डीएवी पब्लिक स्कूल, गुमला में आयोजित क्लस्टर स्तरीय खेल प्रतियोगिता में विद्यालय के खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, ताइक्वांडो,ऊसू, बैडमिंटन एवं फुटबॉल प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 57 पदक अपने नाम किए। विद्यालय के खिलाड़ियों ने 28 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक एवं 11 कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा और मेहनत का उत्कृष्ट परिचय दिया। खिलाड़ियों की इस उल्लेखनीय उपलब्धि से विद्यालय में हर्ष का वातावरण है। विद्यालय के प्राचार्य सुजय कुमार मिश्रा ने सभी विजेता खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों तथा अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि विद्यार्थियों के अनुशासन, कठिन परिश्रम और खेल भावना का परिणाम है।

ये भी पढ़ें:सीबीएसई संकुल स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए डीएवी की टीम गया रवाना

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विद्यालय के खिलाड़ी आगामी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय एवं क्षेत्र का नाम रोशन करने की बात कही।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।