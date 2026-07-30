Simdega News: खिलाड़ियों ने क्लस्टर स्तरीय खेल प्रतियोगिता में लहराया परचम
Simdega News: सिमडेगा के डीएवी खिलाड़ियों ने टाटा डीएवी घाटोटांड़ और डीएवी पब्लिक स्कूल, गुमला में आयोजित क्लस्टर स्तरीय खेल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने कुल 57 पदक जीते, जिसमें 28 स्वर्ण, 18 रजत और 11 कांस्य शामिल हैं। विद्यालय के प्राचार्य ने इस उपलब्धि पर बधाई दी है।
Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। डीएवी के खिलाड़ियों ने क्लस्टर स्तरीय खेल प्रतियोगिता में परचम लहराया है।टाटा डीएवी घाटोटांड़ तथा डीएवी पब्लिक स्कूल, गुमला में आयोजित क्लस्टर स्तरीय खेल प्रतियोगिता में विद्यालय के खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, ताइक्वांडो,ऊसू, बैडमिंटन एवं फुटबॉल प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 57 पदक अपने नाम किए। विद्यालय के खिलाड़ियों ने 28 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक एवं 11 कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा और मेहनत का उत्कृष्ट परिचय दिया। खिलाड़ियों की इस उल्लेखनीय उपलब्धि से विद्यालय में हर्ष का वातावरण है। विद्यालय के प्राचार्य सुजय कुमार मिश्रा ने सभी विजेता खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों तथा अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि विद्यार्थियों के अनुशासन, कठिन परिश्रम और खेल भावना का परिणाम है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विद्यालय के खिलाड़ी आगामी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय एवं क्षेत्र का नाम रोशन करने की बात कही।
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