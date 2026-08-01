Simdega News: युवाओं को अनुशासन, नेतृत्व और टीम भावना का पाठ पढ़ाता है खेल: विधायक
Simdega News: सोगड़ा में संत इग्नासियुस लोयोला पर्व के मौके पर सांस्कृतिक नाच, हॉकी एवं फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विधायक भूषण बाड़ा ने खेलों और सांस्कृतिक परंपराओं के महत्व पर चर्चा की। बालक वर्ग में पेठियार टोली और बालिका फुटबॉल में सरदारटोली विजेता बने। जोसिमा खाखा ने युवाओं को शिक्षा और खेल में उत्कृष्टता की प्रेरणा दी।
Simdega News: पाकरटांड, प्रतिनिधि। प्रखंड के सोगड़ा में संत इग्नासियुस लोयोला पर्व के मौके पर सांस्कृतिक नाच, हॉकी एवं फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही भव्य आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में विधायक सह कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूषण बाड़ा उपस्थित थे। जबकि उनके साथ जिप सदस्य सह कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष जोसिमा खाखा, पल्ली पुरोहित फा पात्रिक खलखो सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। विधायक भूषण बाड़ा ने कहा कि संत लोयोला का जीवन त्याग, सेवा, अनुशासन और शिक्षा का प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को अनुशासन, नेतृत्व और टीम भावना का पाठ पढ़ाते हैं। जबकि सांस्कृतिक परंपराएं समाज की पहचान को जीवंत बनाए रखती हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना बनाए रखते हुए आगे बढ़ने तथा समाज और राज्य का नाम रोशन करने का आह्वान किया। मौके पर बालक वर्ग हॉकी के फाइनल मुकाबले में पेठियार टोली ने भिखाटोली को 2-1 से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। वहीं बालिका वर्ग के फुटबॉल फाइनल में पेनाल्टी शूटआउट में सरदारटोली ने पेठियार टोली को हराकर विजेता बनी। प्रतियोगिता के विजेता एवं उपविजेता टीमों को भूषण बाड़ा तथा जोसिमा खाखा ने ट्रॉफी, पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इसके साथ ही आयोजित आदिवासी सांस्कृतिक नृत्य प्रतियोगिता में कुल 10 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में सैंडीह की टीम प्रथम, पेठियार टोली द्वितीय एवं घोयो टोली तृतीय स्थान पर रही। तीनों विजेता टीमों को बड़ा डेग देकर सम्मानित किया गया। जबकि अन्य सभी प्रतिभागी टीमों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ。
शिक्षा और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें युवा: जोसिमा खाखा
महिला जिला अध्यक्ष सह जिप सदस्य जोसिमा खाखा ने कहा कि समाज की उन्नति शिक्षा, संस्कृति और खेल के समन्वय से ही संभव है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी परंपराओं पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने आयोजन समिति की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक एकता और भाईचारे को मजबूत करते हैं। पल्ली पुरोहित फादर पात्रिक खलखो ने कहा कि युवा नशामुक्त, संस्कारवान और सेवा भाव से परिपूर्ण जीवन जीयें।
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