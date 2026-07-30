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Simdega News: पीएम श्री केंद्रीय विदयालय में राष्ट्रीय एकता पर्व में हुए कई कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में राष्ट्रीय एकता पर्व के तहत सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्राचार्या प्रफुलित लकड़ा ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के विकास एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करते हैं।

Simdega News: पीएम श्री केंद्रीय विदयालय में राष्ट्रीय एकता पर्व में हुए कई कार्यक्रम

Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में बुधवार को राष्ट्रीय एकता पर्व के अंतर्गत विविध सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय की प्राचार्या प्रफुलित लकड़ा के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

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प्रतियोगिताओं का आयोजन

इस अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों एवं अन्य शिक्षकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आयोजित प्रतियोगिताओं में एकल नाटक, नाटक, समूह गीत, समूह नृत्य, दृश्य कला क्विज़ प्रतियोगिता सहित अन्य सांस्कृतिक गतिविधियाँ शामिल थीं। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समरसता, सहयोग, रचनात्मकता एवं नेतृत्व क्षमता का विकास करना था।

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विद्यार्थियों की प्रस्तुतियाँ

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने देश की विविध संस्कृति, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता की भावना को अपनी प्रभावशाली प्रस्तुतियों के माध्यम से जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। सभी प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन निर्धारित मानकों के अनुसार किया गया।

उत्कृष्ट प्रदर्शन

इन प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चयनित विद्यार्थियों को केंद्रीय विद्यालय संगठन, रांची संभाग स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय एकता पर्व प्रतियोगिताओं में विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु रांची भेजा जाएगा। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्या प्रफुलित लकड़ा ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ उनमें राष्ट्रीय एकता, अनुशासन, आत्मविश्वास एवं सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना को सुदृढ़ करते हैं।

प्रश्नोपत्ति

राष्ट्रीय एकता पर्व कौन से विद्यालय में आयोजित किया गया?
राष्ट्रीय एकता पर्व पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में आयोजित किया गया।
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