Simdega News: सीएससी दिवस पर सीएससी संचालको को मिला सम्मान
Simdega News: सिमडेगा में सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हेहल रांची में सीएससी की 17वीं वर्षगांठ पर सीएससी दिवस का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने ग्रामीण लाभुकों को उत्कृष्ट सेवा देने वाले सीएससी संचालकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। जिले के वीएलई अमित श्रीवास्तव और मो नफीस को पैन कार्ड सेवा में प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।
Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हेहल रांची में सीएससी, एसपीभी की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर सीएससी दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुबे की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह उपस्थित थी। मौके पर उन्होंने क्षेत्र में ग्रामीण लाभुकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने हेतु सीएससी संचालकों को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। पैन कार्ड की सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु सिमडेगा जिले के वीएलई अमित श्रीवास्तव, मो नफीस आरिफ़ को सम्मानित किया गया। मौके पर पंचायती राज विभाग की निदेशक राजेश्वरी बी, नीरज कुमार, अपर सचिव उच्च एवं तकनिकी शिक्षा के अधिकारी उपस्थित थे।
इधर जिले में सीएससी संचालकों को मिले सम्मान पर जिलेवासियों ने हर्ष व्यक्त किया है।
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