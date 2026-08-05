Simdega News: प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित, 4 सितंबर तक दर्ज होंगे दावा-आपत्ति: डीसी

Simdega News: सिमडेगा में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। डीसी कंचन सिंह ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक दावों और आपत्तियों के लिए अवसर है। जिले में 4,04,999 मतदाता हैं, जिनमें से 15,045 मृत और 25,194 स्थायी रूप से स्थानांतरित पाए गए हैं।

Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। फोटो मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बुधवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कंचन सिंह ने प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर को अर्हता तिथि मानते हुए तैयार की गई प्रारूप मतदाता सूची के आधार पर 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया है।

दावा एवं आपत्ति पद्दति डीसी ने बताया कि इस अवधि के दौरान मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने, नाम हटाने, त्रुटि सुधार अथवा अन्य आवश्यक संशोधन के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निष्पादन 3 अक्टूबर तक किया जाएगा तथा 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत 5 अगस्त को सोशल मीडिया अभियान न्यूज वोटर्स, 8 एवं 9 अगस्त को पहला विशेष मतदान केंद्र स्तरीय शिविर, 15 अगस्त को ग्राम सभा के माध्यम से विशेष जागरूकता कार्यक्रम तथा 22 एवं 23 अगस्त को द्वितीय विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन तिथियों पर संबंधित बीएलओ मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का वाचन करेंगे तथा पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं त्रुटियों के सुधार के लिए आवश्यक जानकारी देंगे।

मतदाता आंकड़े डीसी ने बताया कि बूथों के पुनर्गठन के तहत 70-सिमडेगा विस क्षेत्र में एक नया बूथ, 51 बूथों का सेक्शन ऑप्टिमाइजेशन तथा एक बूथ के भवन को परिवर्तन किया गया है। अब जिले में कुल 575 बूथ तथा 466 बूथ केंद्र भवन हैं। इनमें 70-सिमडेगा विस क्षेत्र में 305 मतदान केंद्र और 71-कोलेबिरा विस क्षेत्र में 270 मतदान केंद्र शामिल हैं। प्रेस वर्ता में उप निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार, एसी गिरीजा शंकर महतो, एसडीओ सुमंत तिर्की, डीपीआरओ पलटू महतो आदि उपस्थित थे.

15,045 मतदाता मिले मृत, तो 25,194 स्थायी रूप से पाए गए स्थानांतरित

मतदाता संसाधनों का आकलन डीसी ने बताया कि 5 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार जिले में कुल 4,04,999 मतदाता हैं। इनमें 2,01,164 पुरुष, 2,03,834 महिला तथा 1 अन्य मतदाता शामिल हैं। 70-सिमडेगा विस में कुल 2,15,061 वोटर हैं। जबकि 71-कोलेबिरा विस क्षेत्र में कुल 1,89,938 मतदाता दर्ज किए गए हैं। डीसी ने बताया कि एसआईआर अभियान के दौरान जिले में 53,643 मतदाता ऐसे चिन्हित किए गए हैं, जो मृत, अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित, पहले से अन्य स्थान पर नामांकित अथवा अन्य श्रेणी में आते हैं। इनमें 15,045 मृत, 7353 अनुपस्थित, 25,194 स्थायी रूप से स्थानांतरित, 5997 पहले से नामांकित तथा 54 अन्य श्रेणी के मतदाता शामिल हैं।

सत्यापन अभियान डीसी कंचन सिंह ने बताया कि 25 अगस्त से 4 सितंबर तक होम टू रोल सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बीएलओ घर-घर जाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पात्र नागरिकों ने फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया है या नहीं। साथ ही यह भी सत्यापित किया जाएगा कि एक ही परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र में दर्ज है या नहीं। यदि किसी प्रकार की त्रुटि मिलेगी तो उसे फॉर्म-8 के माध्यम से सुधारा जा सकेगा। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र भारतीय नागरिक फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। वहीं नाम, पता, फोटो या अन्य विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 उपलब्ध रहेगा.

मतदाता नाम की जांच डीसी कंचन सिंह ने जिले के सभी पात्र नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो या किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में दर्ज नहीं हो तो निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय में आवेदन देकर उसका सुधार अथवा नया पंजीकरण अवश्य कराएं। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत पात्र मतदाताओं का पंजीकरण लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए जिले का कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि जिले के प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना। इसी लक्ष्य को लेकर विशेष शिविर, ग्राम सभा और होम टू रोल सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। बीएलओ घर-घर जाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी योग्य मतदाता छूटने न पाए.