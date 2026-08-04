Simdega News: चेहल्लुम पर्व पर निकला जुलूस, अमन-चैन और भाईचारे का दिया संदेश
Simdega News: सिमडेगा के तामड़ा गांव में चेहल्लुम पर्व पर श्रद्धा और अकीदत के साथ जुलूस निकाला गया। झामुमो जिला सचिव सफीक खान और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने समारोह में भाग लिया। जुलूस के दौरान अनुशासन और शांति का माहौल था, जिसमें खेल-तमाशा और बैंड ने आकर्षण बढ़ाया। पुलिस बल सुरक्षा के लिए मौजूद रहा।
Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। तामड़ा गांव में मंगलवार को चेहल्लुम पर्व के अवसर पर श्रद्धा और अकीदत के साथ जुलूस निकाली गई। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में झामुमो जिला सचिव सफीक खान, विशिष्ट अतिथि के रूप में अंजुमन फैजुर रजा के सदर मो मोइनुद्दीन शामिल हुए। पारंपरिक तरीके से निकली इस शोभायात्रा में लोगों ने या हुसैन के नारे लगाते हुए मातम और श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए। जुलूस तामड़ा के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। पूरे मार्ग में अनुशासन और शांतिपूर्ण माहौल देखने को मिला। इस मौके पर रामगढ़ से आई हुई जुबली बैंड आकर्षण का केन्द्र रहा, जो कि पूरे क्षेत्र का माहौल बदल दिया।
मौके पर खेल, तमाशा, करतब भी दिखाया गया। चेहल्लुम के अवसर पर इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों की कुर्बानी को याद करते हुए वक्ताओं ने उनके बताए सत्य, इंसाफ, मानवता और भाईचारे के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। इधर पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रही। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी।
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