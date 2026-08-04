Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Simdega News: चेहल्लुम पर्व पर निकला जुलूस, अमन-चैन और भाईचारे का दिया संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
Follow us on Google News
share

Simdega News: सिमडेगा के तामड़ा गांव में चेहल्लुम पर्व पर श्रद्धा और अकीदत के साथ जुलूस निकाला गया। झामुमो जिला सचिव सफीक खान और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने समारोह में भाग लिया। जुलूस के दौरान अनुशासन और शांति का माहौल था, जिसमें खेल-तमाशा और बैंड ने आकर्षण बढ़ाया। पुलिस बल सुरक्षा के लिए मौजूद रहा।

Simdega News: चेहल्लुम पर्व पर निकला जुलूस, अमन-चैन और भाईचारे का दिया संदेश

Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। तामड़ा गांव में मंगलवार को चेहल्लुम पर्व के अवसर पर श्रद्धा और अकीदत के साथ जुलूस निकाली गई। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में झामुमो जिला सचिव सफीक खान, विशिष्ट अतिथि के रूप में अंजुमन फैजुर रजा के सदर मो मोइनुद्दीन शामिल हुए। पारंपरिक तरीके से निकली इस शोभायात्रा में लोगों ने या हुसैन के नारे लगाते हुए मातम और श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए। जुलूस तामड़ा के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। पूरे मार्ग में अनुशासन और शांतिपूर्ण माहौल देखने को मिला। इस मौके पर रामगढ़ से आई हुई जुबली बैंड आकर्षण का केन्द्र रहा, जो कि पूरे क्षेत्र का माहौल बदल दिया।

ये भी पढ़ें:Lalitpur News: भाईचारे और अकीदत के साथ निकले ताजिए

मौके पर खेल, तमाशा, करतब भी दिखाया गया। चेहल्लुम के अवसर पर इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों की कुर्बानी को याद करते हुए वक्ताओं ने उनके बताए सत्य, इंसाफ, मानवता और भाईचारे के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। इधर पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रही। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी।

ये भी पढ़ें:Motihari News: जुल्म व असत्य के विरुद्ध खड़े होने का संदेश देती है कर्बला
ये भी पढ़ें:Buxar News: चेहल्लुम पर अकीदत के साथ निकला ताजिया जुलूस, सौहार्द का दिया संदेश
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।