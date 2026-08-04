Simdega News: जामपानी पल्ली में श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया संत बियन्नी पर्व
Simdega News: जामपानी पल्ली में संत जॉन मेरी बियानी का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। फा संदीप खेस्स ने मिस्सा पूजा का आयोजन किया, जिसमें संत बियानी की सेवा और समाज के लिए उनके समर्पण पर चर्चा की गई। इस अवसर पर स्कूलों के शिक्षक, विद्यार्थी और श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
Simdega News: ठेठईटांगर, प्रतिनिधि। प्रखंड के जामपानी पल्ली में पुरोहितों के संरक्षक संत जॉन मेरी बियानी का पर्व श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। फा संदीप खेस्स की अगुवाई में मिस्सा पूजा का आयोजन किया गया। अपने संदेश में फा संदीप खेस्स ने कहा कि संत जॉन मेरी बियानी ने अपने जीवन को ईश्वर और समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने बताया कि जिस पल्ली में उन्होंने सेवा की, वहां के लोग आध्यात्मिक जीवन से दूर होकर भौतिक सुख-सुविधाओं में लिप्त हो गए थे। संत बियानी ने अपने अथक परिश्रम, प्रार्थना और धार्मिक जीवन के माध्यम से लोगों को प्रभु की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया तथा समाज में आध्यात्मिक जागृति का संचार किया।
इस अवसर पर पल्ली क्षेत्र के चारों विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक-शिक्षिकाएं, विद्यार्थी तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
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