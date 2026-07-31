Simdega News: येसु समाजी को येसुसंघी होने पर गर्व है: खलखो

Simdega News: सिमडेगा में संत इग्नासियुस लोयला पर्व पर आयोजित मिस्‍सा पूजा समारोह में फा पीयूष खलखो ने येसु समाजियों को संबोधित करते हुए कहा कि संत इग्नासियुस के जीवन के वचन हमें सकारात्मक बदलाव और आध्यात्मिकता की प्रेरणा देते हैं। समारोह में अन्य पुरोहितों ने भी भाग लिया और भक्ति गीत प्रस्तुत किए।

Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। रेक्टर फा पीयूष खलखो ने क‍हा कि पूरे संसार के येसु समाजी को उनके येसुसंघी होने पर गर्व है। यह वचन संत इग्नासियुस का है। जो सभी येसु समाजियों के लिए है। यह समस्त मनुष्यों के जीवन में सकारात्मक बदलाव और आध्यात्मिकता का बीज बोने वाला है। फा पीयूष शुक्रवार को संत अन्‍ना महागिरजाघर में संत इग्‍नासियुस लोयला पर्व के मौके पर आयोजित मिस्‍सा पूजा समारोह में मसीही धर्मावलंबियों को संदेश दे रहे थे।

संत इग्नासियुस के वचन मौके पर उनकी अगुवाई में मिस्सा पूजा हुई। मिस्‍सा पूजा का शुभारंभ मनन-चिंतन, प्रार्थना के साथ किया गया। बाइबल और सुसमाचार पाठ के बाद मुख्य अनुष्ठाता बिशप के द्वारा धार्मिक प्रवचन प्रस्तुत किया गया। उसके बाद पवित्र युखारिस्त का मिस्सा बलिदान चढ़ाया गया। रेक्टर फा पीयूष ने अपने संदेश में आगे कहा कि येसु समाज के संस्थापक इग्नासियुस लोयोला ने येसु ख्रीस्त के जीवन और कार्य से प्रेरणा ली। अपनी जीवनशैली और धार्मिकता में ख्रीस्त को अपनाया। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को इससे क्या लाभ, जब वह सारा संसार कमा ले, लेकिन अपनी आत्मा गंवा दे। पूरे संसार के जेसुईट्स संत इग्नासियुस लोयोला के इन्हीं वाक्यों को अपनी समर्पित सेवा में जीवंत कर रहे हैं।

समारोह के अन्य गतिविधियाँ मौके पर पल्ली पुरोहित फा इग्नासियुस टेटे, विजी फा राजेश केरकेट्टा, फा राकेश केरकेट्टा, फा फेडरिक कुजूर, फा नाबोर लकड़ा, फा ब्रूनो टोप्पो, फा एडमोन बाड़ा, फा फ्लोरेंस गुडि़या, फा पीटर मिंज, फा जोन कुजूर, फा दीपक कुजूर आदि ने उनका सहयोग किया। धर्मविधि के बाद येशु समाजी पुरोहितों के सम्मान में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें स्वागत गीत तथा नृत्य गीत प्रस्तुत की गई। मौके पर भक्ति गीत का संचालन फा जेम्स पीटर बलमुचू की अगुवाई में संचालन किया गया। उधर रेंगारी पल्ली में भी संत इग्‍नासियुस लोयला पर्व मनाया गया। मौके पर पल्‍ली पुरोहित की अगुवाई में मिस्सा अनुष्ठान संपन्न कराया गया। वहीं सलगापोश में भी लोयला पर्व के मौके पर मिस्‍सा पूजा हुई।